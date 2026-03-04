Este martes, 3 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8078 (Ramera). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida personal que se sienten reprimidos o inexplorados, invitando a la persona a confrontar sus propias necesidades y deseos. Además, el sueño puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la percepción que uno tiene sobre las relaciones y la intimidad, sugiriendo la necesidad de una mayor conexión emocional o autenticidad en la vida.