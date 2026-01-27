En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8352 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero

1° 8352 11° 4270 2° 9490 12° 9303 3° 4825 13° 2532 4° 1754 14° 9532 5° 7602 15° 8765 6° 4083 16° 1837 7° 5368 17° 7986 8° 4077 18° 7893 9° 9315 19° 7321 10° 4921 20° 2924

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación entre el soñador y su propia madre, así como el deseo de protección y cuidado hacia los seres queridos, especialmente los hijos.

Además, puede representar la necesidad de nutrir y cuidar aspectos de uno mismo, como la creatividad o la vulnerabilidad. Este sueño invita a reflexionar sobre las responsabilidades y el apoyo que se brinda en las relaciones familiares, resaltando la importancia de la comunicación y el entendimiento.