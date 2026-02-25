Este martes, 24 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3873 (Hospital). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación, tanto física como emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar, indicando que el soñador busca atención o apoyo en momentos de vulnerabilidad. Además, un hospital en sueños puede representar cambios o transformaciones en la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de enfrentar problemas internos, buscar ayuda o realizar ajustes necesarios para mejorar la calidad de vida y el equilibrio emocional.