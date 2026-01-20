En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 20 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3373 (Hospital).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 20 de enero

1° 3373 11° 6870 2° 0915 12° 8203 3° 5108 13° 4050 4° 3651 14° 3402 5° 6045 15° 7450 6° 4065 16° 4806 7° 6176 17° 6128 8° 9779 18° 0812 9° 7712 19° 2815 10° 0068 20° 4105

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación, tanto física como emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar, indicando que el soñador busca atención o apoyo en momentos de vulnerabilidad.

Además, un hospital en sueños puede representar cambios importantes en la vida. Puede ser una señal de que es momento de dejar atrás viejas heridas y adoptar nuevas perspectivas. Este sueño invita a la reflexión sobre el autocuidado y la importancia de sanar en diferentes aspectos de la vida.