Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este martes, 17 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4613 (La Yeta). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida. Este sueño invita a reflexionar sobre las relaciones y situaciones que nos rodean, sugiriendo que es momento de deshacerse de lo superficial y abrazar lo genuino. Además, La Yeta en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. Este símbolo puede ser un llamado a la acción, instando a la persona a tomar decisiones valientes y a liberarse de las ataduras que impiden su crecimiento personal.