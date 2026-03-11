Este martes, 10 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0047 (Muerto). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja el deseo de resolver conflictos no resueltos o de encontrar paz en momentos de cambio y transformación personal. Además, los sueños con muertos pueden representar la conexión con nuestros seres queridos que han partido. Pueden ser mensajes del subconsciente que nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones, miedos o anhelos y a buscar un sentido de continuidad en nuestras vidas.