Este lunes, 2 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8190 (El Miedo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con nuestros temores, inseguridades o situaciones que nos generan estrés, invitándonos a confrontar lo que nos asusta. Además, estos sueños pueden ser una señal de que necesitamos prestar atención a aspectos de nuestra vida que hemos estado evitando. Al reconocer y enfrentar nuestros miedos en el sueño, podemos encontrar la fuerza para superarlos en la realidad, promoviendo nuestro crecimiento personal.