En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8339 (Lluvia).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero
|1°
|8339
|11°
|4043
|2°
|5729
|12°
|7910
|3°
|4393
|13°
|1757
|4°
|4519
|14°
|6392
|5°
|8692
|15°
|5970
|6°
|5933
|16°
|6675
|7°
|8287
|17°
|1853
|8°
|6017
|18°
|2086
|9°
|0894
|19°
|0905
|10°
|0490
|20°
|9064
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo en tu vida.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño te sientes abrumado por la lluvia, puede ser una señal de que necesitas enfrentar y procesar tus emociones. Es un recordatorio de que, después de la tormenta, siempre llega la calma.