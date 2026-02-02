En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8339 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero

1° 8339 11° 4043 2° 5729 12° 7910 3° 4393 13° 1757 4° 4519 14° 6392 5° 8692 15° 5970 6° 5933 16° 6675 7° 8287 17° 1853 8° 6017 18° 2086 9° 0894 19° 0905 10° 0490 20° 9064

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. La lluvia a menudo representa la liberación de tensiones y la llegada de nuevas oportunidades. Este sueño puede indicar que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a lo nuevo en tu vida.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Si en el sueño te sientes abrumado por la lluvia, puede ser una señal de que necesitas enfrentar y procesar tus emociones. Es un recordatorio de que, después de la tormenta, siempre llega la calma.