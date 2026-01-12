En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 12 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7394 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 12 de enero

1° 7394 11° 3549 2° 5968 12° 9240 3° 7952 13° 5943 4° 0381 14° 6331 5° 1214 15° 0226 6° 6682 16° 8480 7° 2010 17° 5570 8° 5285 18° 1205 9° 6256 19° 8570 10° 8031 20° 8782

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre lo que se ha perdido y lo que se debe soltar para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Además, el cementerio en los sueños puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de aquellos que han partido, sugiriendo que es momento de reconciliarse con el pasado y encontrar paz interior.