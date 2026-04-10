Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este jueves, 9 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3110 (La Leche). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Representa la necesidad de recibir amor y apoyo, así como la conexión con la infancia y la inocencia. Este sueño puede indicar que se busca un refugio o una fuente de consuelo en momentos difíciles. Además, La Leche en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un signo de que se están cultivando nuevas ideas o proyectos que darán frutos. Este sueño invita a aprovechar las oportunidades y a nutrir lo que se desea ver crecer en la vida.