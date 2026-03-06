Este jueves, 5 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9834 (La Cabeza). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Cabeza puede simbolizar la búsqueda de claridad mental y la necesidad de tomar decisiones importantes. Este sueño a menudo refleja la forma en que percibimos nuestras ideas y pensamientos, así como la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida diaria. Además, La Cabeza en los sueños puede representar la autorreflexión y el autoconocimiento. Puede indicar que es momento de evaluar nuestras metas y aspiraciones, así como de prestar atención a nuestra salud mental y emocional, buscando un equilibrio en nuestras vidas.