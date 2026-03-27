Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este jueves, 26 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0274 (Gente Negra). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y prejuicios. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la diversidad y la aceptación, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y perspectivas. Además, la presencia de personas negras en sueños puede representar la fuerza, la resiliencia y la sabiduría. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las cualidades que estas figuras representan, así como a explorar la riqueza cultural y emocional que aportan a nuestras vidas.