Este jueves, 26 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9624 (Caballo). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con caballos puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida. Un caballo en sueños puede indicar que estás en un camino de autodescubrimiento y que es momento de seguir tus instintos y deseos. Además, los caballos en sueños pueden reflejar tu estado emocional. Si el caballo está tranquilo, puede sugerir paz interior, mientras que un caballo agitado puede señalar conflictos o tensiones en tu vida. Presta atención a los detalles del sueño para entender mejor su mensaje.