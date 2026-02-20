Este jueves, 19 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0509 (Arroyo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, permitiendo que sus sentimientos fluyan libremente y enfrentando los cambios de la vida con serenidad. Además, el arroyo puede representar la tranquilidad y la paz interior. Si en el sueño el arroyo está claro y sereno, puede indicar que el soñador está en armonía consigo mismo. Sin embargo, si el agua está turbia, puede señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.