Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5326 (La Misa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero

1° 5326 11° 9180 2° 7781 12° 5150 3° 8900 13° 1165 4° 5754 14° 3413 5° 4190 15° 4987 6° 5023 16° 5614 7° 0270 17° 8275 8° 7991 18° 5325 9° 2409 19° 6267 10° 7040 20° 1489

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás, sugiriendo que el soñador está en un proceso de sanación emocional y crecimiento personal.

Además, La Misa en los sueños puede representar la búsqueda de guía o respuestas a preguntas profundas. Puede indicar que el soñador está buscando un propósito en la vida o una mayor comprensión de su fe, lo que sugiere un deseo de encontrar significado en sus experiencias diarias.