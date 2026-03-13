Este jueves, 12 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3051 (Serrucho). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar conflictos internos o la necesidad de tomar decisiones difíciles. También puede indicar que es momento de dejar atrás situaciones que ya no te benefician. Además, el serrucho en los sueños puede representar la lucha por alcanzar tus metas. Puede ser un recordatorio de que debes trabajar arduamente y ser persistente para lograr lo que deseas. Este sueño invita a reflexionar sobre tus esfuerzos y la importancia de ser proactivo en tu vida.