Este jueves, 12 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6418 (Sangre). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan ansiedad. La sangre también puede representar la pasión y las emociones intensas. Además, la sangre en los sueños puede estar relacionada con la culpa o el remordimiento por acciones pasadas. Puede indicar la necesidad de sanar heridas emocionales o resolver conflictos internos. En algunos casos, soñar con sangre puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y atención.