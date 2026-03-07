Este viernes, 6 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6085 (Linterna). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas. Este sueño puede indicar que estás buscando respuestas o dirección en tu vida, iluminando aspectos que antes estaban en la oscuridad y permitiéndote ver las cosas con mayor claridad. Además, la linterna en los sueños puede representar la esperanza y la guía. Puede ser un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay una luz que te ayuda a encontrar el camino. Este sueño invita a confiar en tu intuición y en tus habilidades para superar obstáculos.