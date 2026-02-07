Este viernes, 6 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2946 (Tomates). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de cultivar relaciones saludables. Los tomates también pueden representar la pasión y el deseo, sugiriendo un enfoque más vibrante en la vida. Además, los tomates en los sueños pueden indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Pueden ser un recordatorio de que es importante disfrutar de los placeres simples y de las pequeñas cosas de la vida. Este sueño invita a reflexionar sobre la gratitud y la conexión con lo que nos rodea.