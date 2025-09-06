Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1907 (Revolver).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre
|1°
|1907
|11°
|6890
|2°
|6854
|12°
|6274
|3°
|9548
|13°
|9226
|4°
|9169
|14°
|4038
|5°
|9965
|15°
|3577
|6°
|3271
|16°
|6175
|7°
|1265
|17°
|1868
|8°
|6762
|18°
|6207
|9°
|4460
|19°
|2228
|10°
|6680
|20°
|1157
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: las cifras ganadores del viernes 5 de septiembre
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos. También puede indicar que se siente amenazado por situaciones externas o internas.
Por otro lado, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede sugerir que el soñador tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles o de actuar con firmeza. Sin embargo, también puede advertir sobre el uso irresponsable de ese poder, lo que podría llevar a consecuencias negativas.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 6 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
