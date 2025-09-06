Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1907 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre

1° 1907 11° 6890 2° 6854 12° 6274 3° 9548 13° 9226 4° 9169 14° 4038 5° 9965 15° 3577 6° 3271 16° 6175 7° 1265 17° 1868 8° 6762 18° 6207 9° 4460 19° 2228 10° 6680 20° 1157

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos. También puede indicar que se siente amenazado por situaciones externas o internas.



Por otro lado, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede sugerir que el soñador tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles o de actuar con firmeza. Sin embargo, también puede advertir sobre el uso irresponsable de ese poder, lo que podría llevar a consecuencias negativas.