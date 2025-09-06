Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este viernes 5 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1907 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre

 1907 11° 6890 
 2°6854 12° 6274 
 3°9548 13° 9226 
 4°9169 14° 4038 
 5°9965 15° 3577 
 6°3271  16° 6175 
 7°1265 17° 1868 
 8°6762 18° 6207 
 9°4460  19° 2228 
 10°6680 20° 1157 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o la presión de enfrentar conflictos. También puede indicar que se siente amenazado por situaciones externas o internas.

Por otro lado, el revólver en los sueños puede representar poder y control. Puede sugerir que el soñador tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles o de actuar con firmeza. Sin embargo, también puede advertir sobre el uso irresponsable de ese poder, lo que podría llevar a consecuencias negativas.

