Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0306 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero

1° 0306 11° 2373 2° 8560 12° 2584 3° 5005 13° 3516 4° 7690 14° 2365 5° 1560 15° 4011 6° 9432 16° 1171 7° 0344 17° 2053 8° 5911 18° 1890 9° 1074 19° 1097 10° 3878 20° 1793

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia necesidad de compañía y apoyo emocional en momentos difíciles.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.