Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 27 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 9707 (Revolver). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo, dependiendo del contexto en el que se presente el arma en el sueño. Además, el revólver puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el revólver, puede indicar que el soñador se siente amenazado o que está listo para confrontar situaciones que le generan ansiedad o inseguridad.