En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6312 (Soldado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 22 de mayo

1° 6312 11° 3385 2° 5338 12° 3116 3° 4702 13° 4689 4° 3174 14° 2290 5° 7726 15° 1328 6° 4104 16° 0889 7° 8476 17° 6538 8° 0730 18° 5683 9° 7684 19° 4626 10° 6537 20° 9272

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección. Indica preparación para afrontar retos, asumir responsabilidades y mantener el control en medio de conflictos.

También puede revelar tensión interna, obediencia forzada o sacrificio personal. Sugiere lucha entre deseos y normas impuestas, alerta de rigidez, o llamado a actuar con valentía y estrategia sin perder empatía.