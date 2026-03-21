Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 20 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1538 (Piedras). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida. Estas pueden representar cargas emocionales o situaciones que parecen inamovibles. El sueño invita a reflexionar sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar la fuerza para superarlos. Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que se está construyendo una base firme en la vida, sugiriendo que es un buen momento para tomar decisiones importantes y cimentar proyectos a largo plazo.