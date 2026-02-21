Este viernes, 20 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0830 (Santa Rosa). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Esta figura representa la protección y el amor maternal, lo que sugiere que el soñador anhela un refugio emocional o una conexión más profunda con sus seres queridos. Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación y renovación espiritual. Santa Rosa, como figura de devoción, invita a la reflexión sobre la fe y la espiritualidad, indicando que el soñador podría estar en un proceso de transformación personal o buscando respuestas a sus inquietudes.