Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1065 (El Cazador). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño invita a reflexionar sobre la perseverancia y la determinación en la vida, sugiriendo que es momento de tomar acción y no rendirse ante los obstáculos. Además, El Cazador puede representar la necesidad de enfrentar miedos o situaciones difíciles. Este sueño puede ser un llamado a explorar aspectos ocultos de uno mismo y a encontrar el equilibrio entre la caza de oportunidades y la protección de lo que se valora.