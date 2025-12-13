En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2858 (Ahogado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre

1° 2858 11° 3670 2° 4965 12° 4044 3° 2136 13° 9908 4° 2876 14° 8540 5° 1066 15° 8372 6° 9066 16° 6587 7° 9916 17° 5106 8° 4195 18° 0209 9° 9887 19° 2493 10° 9130 20° 3093

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o situaciones que te hacen sentir abrumado. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de liberar emociones reprimidas o enfrentar problemas que has estado evitando en tu vida diaria.Además, el ahogado en tus sueños puede representar la sensación de pérdida de control. Puede ser una señal de que necesitas buscar apoyo o ayuda para superar obstáculos. Presta atención a las emociones que sientes en el sueño, ya que pueden ofrecerte pistas sobre tu estado emocional actual.