Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este viernes, 10 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6781 (Las Flores). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad, amor y armonía en la vida del soñador. Las flores también pueden representar nuevas oportunidades y el florecimiento de relaciones. Además, el tipo de flores en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden indicar amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia. En general, soñar con flores invita a la reflexión sobre las emociones y las experiencias positivas que se están viviendo.