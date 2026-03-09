Este sábado, 7 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4559 (Las Plantas). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Las plantas representan la vida, la fertilidad y el desarrollo de nuevas ideas. Este tipo de sueño puede indicar que estás en un proceso de transformación o que necesitas nutrir aspectos de tu vida que requieren atención. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar tu conexión con la naturaleza y tus emociones. Si las plantas están sanas y florecientes, puede ser un signo de bienestar y armonía. Por otro lado, si están marchitas, podría sugerir que hay áreas en tu vida que necesitan cuidados o cambios.