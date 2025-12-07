En esta noticia
Este sábado, 6 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4146 (Tomates).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de diciembre
|1°
|4146
|11°
|0440
|2°
|2271
|12°
|9319
|3°
|8889
|13°
|2722
|4°
|1179
|14°
|9889
|5°
|3269
|15°
|0801
|6°
|7064
|16°
|0154
|7°
|4081
|17°
|1994
|8°
|4781
|18°
|6228
|9°
|1823
|19°
|2424
|10°
|9188
|20°
|4519
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad, la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y emocional, así como la necesidad de nutrir relaciones y proyectos que son importantes para uno mismo.Además, los tomates en los sueños pueden representar la pasión y la creatividad. Si en el sueño se ven tomates frescos y vibrantes, puede ser un indicativo de que se están cultivando ideas o sentimientos positivos. Sin embargo, si los tomates están podridos, puede señalar preocupaciones o problemas que necesitan atención.