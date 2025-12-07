En esta noticia

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4146 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de diciembre

 4146 11° 0440 
 2°2271 12° 9319 
 3°8889 13° 2722 
 4°1179 14° 9889 
 5°3269 15° 0801 
 6°7064  16° 0154 
 7°4081 17° 1994 
 8°4781 18° 6228 
 9°1823  19° 2424 
 10°9188 20° 4519 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad, la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y emocional, así como la necesidad de nutrir relaciones y proyectos que son importantes para uno mismo.Además, los tomates en los sueños pueden representar la pasión y la creatividad. Si en el sueño se ven tomates frescos y vibrantes, puede ser un indicativo de que se están cultivando ideas o sentimientos positivos. Sin embargo, si los tomates están podridos, puede señalar preocupaciones o problemas que necesitan atención.