Este sábado, 6 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4146 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de diciembre

1° 4146 11° 0440 2° 2271 12° 9319 3° 8889 13° 2722 4° 1179 14° 9889 5° 3269 15° 0801 6° 7064 16° 0154 7° 4081 17° 1994 8° 4781 18° 6228 9° 1823 19° 2424 10° 9188 20° 4519

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la fertilidad, la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y emocional, así como la necesidad de nutrir relaciones y proyectos que son importantes para uno mismo.Además, los tomates en los sueños pueden representar la pasión y la creatividad. Si en el sueño se ven tomates frescos y vibrantes, puede ser un indicativo de que se están cultivando ideas o sentimientos positivos. Sin embargo, si los tomates están podridos, puede señalar preocupaciones o problemas que necesitan atención.