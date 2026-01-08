En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1989 (La Rata).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero

1° 1989 11° 2180 2° 4725 12° 8229 3° 3028 13° 6279 4° 6567 14° 3513 5° 4855 15° 7957 6° 3700 16° 3235 7° 2283 17° 3095 8° 4884 18° 8440 9° 0826 19° 1546 10° 1501 20° 9039

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones.

Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre lo que realmente valoras y de alejarte de lo negativo.