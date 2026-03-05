Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza36064 (Llanto). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse. Puede ser un llamado a enfrentar situaciones difíciles o a procesar sentimientos que han sido ignorados. Además, el llanto en los sueños puede representar la purificación del alma. A través de este acto, el soñador puede encontrar consuelo y sanación. Es una invitación a aceptar y expresar las emociones, lo que puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de uno mismo.