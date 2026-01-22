En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza42000 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

1° 42000 11° 35231 2° 50456 12° 30133 3° 02533 13° 14836 4° 48248 14° 33395 5° 22458 15° 09970 6° 07413 16° 38722 7° 21588 17° 03279 8° 43723 18° 08106 9° 33773 19° 16780 10° 36575 20° 40563

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Este sueño puede indicar que estás en un momento de tu vida donde surgen ideas frescas y posibilidades de crecimiento personal.

Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Si en el sueño los huevos se rompen, puede ser una señal de que temes perder algo valioso o que sientes inseguridad en alguna área de tu vida. Es importante prestar atención a las emociones que surgen en el sueño.