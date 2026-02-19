Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 25010 (La Leche). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición emocional y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo, así como la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo o con los demás. La leche también puede representar la pureza y la inocencia. Además, la leche en los sueños puede indicar abundancia y prosperidad. Puede ser un signo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. Este sueño puede invitar a reflexionar sobre la satisfacción personal y el bienestar en diferentes áreas de la vida.