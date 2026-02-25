Este martes, 24 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3232 (Dinero). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder. El dinero en los sueños puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas personales. Además, soñar con dinero también puede indicar la necesidad de evaluar nuestras relaciones y valores. Puede ser un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias y conexiones significativas con los demás.