En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 20 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2237 (El Dentista).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 20 de enero

1° 2237 11° 1250 2° 2483 12° 0221 3° 2076 13° 2654 4° 1316 14° 0908 5° 8205 15° 2280 6° 6912 16° 5716 7° 1371 17° 5476 8° 0370 18° 0140 9° 5391 19° 2427 10° 4846 20° 3572

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar aspectos de nuestra vida que hemos descuidado.

Además, el dentista en sueños puede representar la búsqueda de la verdad y la claridad. Puede indicar que es necesario realizar un examen interno y abordar situaciones que nos causan incomodidad. Este sueño invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y a tomar medidas para mejorar nuestro bienestar.