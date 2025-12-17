En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 16 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7597 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de diciembre

1° 7597 11° 1515 2° 7873 12° 0831 3° 1425 13° 6397 4° 0396 14° 2497 5° 6424 15° 3482 6° 2371 16° 0451 7° 9488 17° 3999 8° 9393 18° 0776 9° 7200 19° 1146 10° 8960 20° 2532

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de estabilidad y equilibrio en la vida. La mesa, como un lugar de reunión, también puede representar relaciones interpersonales y la importancia de la comunicación en el entorno familiar o laboral.

Además, el estado de la mesa en el sueño puede reflejar el estado emocional del soñador. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa desordenada puede indicar conflictos o problemas no resueltos que necesitan atención.