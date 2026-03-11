Este martes, 10 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 8127 (El Peine). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, asociado a la belleza y el cuidado personal, sugiere que es momento de prestar atención a los detalles y mejorar la imagen que se proyecta hacia los demás. Además, el peine puede representar la búsqueda de claridad mental. Si en el sueño se utiliza el peine, puede indicar que el soñador está tratando de desenredar pensamientos confusos o emociones complejas, buscando una mayor comprensión de sí mismo y de su entorno.