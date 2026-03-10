Este lunes, 9 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4790 (El Miedo). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con El Miedo puede reflejar inseguridades o ansiedades que enfrentamos en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza situaciones o emociones que nos generan temor, lo que puede ser una invitación a confrontar y superar esos miedos. Además, estos sueños pueden ser una manifestación de conflictos internos. Al explorar el significado detrás de El Miedo, podemos descubrir aspectos de nuestra personalidad que requieren atención, permitiéndonos crecer y encontrar un mayor equilibrio emocional.