Este lunes, 2 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 2071 (Excremento). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve, permitiendo un nuevo comienzo y una limpieza emocional. Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Aunque puede parecer desagradable, este sueño puede indicar que se están gestando oportunidades valiosas y que es momento de aprovechar lo que se ha acumulado para crecer y avanzar en la vida.