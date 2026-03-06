Este jueves, 5 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1504 (La cama). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja la necesidad de relajarse o de buscar un refugio en momentos de estrés. La cama también puede representar relaciones personales y la conexión con los demás. Además, la cama en los sueños puede indicar la búsqueda de comodidad y seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama ordenada puede reflejar paz mental y satisfacción en la vida personal.