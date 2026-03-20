La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este jueves, 19 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5094 (Cementerio). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre lo que se ha perdido y lo que se debe soltar para avanzar hacia nuevas oportunidades. Además, el cementerio en los sueños puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser un recordatorio de la importancia de valorar la vida y las experiencias vividas. En este contexto, el sueño puede servir como un llamado a apreciar el presente y a enfrentar los cambios con valentía.