En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1996 (Marido).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero

1° 1996 11° 1154 2° 9401 12° 6354 3° 3616 13° 8358 4° 1473 14° 1230 5° 6017 15° 1300 6° 1040 16° 5355 7° 9240 17° 6108 8° 9929 18° 5883 9° 8255 19° 8684 10° 5646 20° 5952

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar deseos de conexión profunda o la necesidad de evaluar la relación actual, así como los sentimientos de amor y seguridad que se asocian con la pareja.

Además, el sueño puede representar aspectos de la personalidad del soñador, como la lealtad, la protección y el apoyo. También puede indicar la necesidad de resolver conflictos internos relacionados con el amor y las relaciones, sugiriendo que es momento de reflexionar sobre las expectativas y deseos en la vida amorosa.