Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8817 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de diciembre

1° 8817 11° 1272 2° 7185 12° 1320 3° 0369 13° 5168 4° 1286 14° 7840 5° 7816 15° 3877 6° 0237 16° 5130 7° 3593 17° 0984 8° 5503 18° 6229 9° 7564 19° 4516 10° 0113 20° 1092

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos internos o preocupaciones sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueños a menudo simboliza la ansiedad y la inseguridad, sugiriendo que el soñador enfrenta desafíos o temores que necesita abordar.Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones negativas o experiencias pasadas. La desgracia en los sueños puede servir como un aviso para prestar atención a aspectos de la vida que requieren cuidado y reflexión, promoviendo el crecimiento personal.