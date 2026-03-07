Este viernes, 6 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9431 (La Luz). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida o se encuentran respuestas a preguntas internas. Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y nuevos comienzos. Puede indicar que el soñador está listo para dejar atrás la oscuridad o la confusión, abriendo la puerta a oportunidades y experiencias positivas que le ayudarán a avanzar en su camino personal.