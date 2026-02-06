Este viernes, 6 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3304 (La cama). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. También puede indicar un deseo de escapar de las tensiones diarias y buscar un refugio en la tranquilidad. Además, la cama en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama ordenada puede reflejar paz mental y satisfacción en la vida personal.