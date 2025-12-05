En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4476 (Las Llamas).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre
|1°
|4476
|11°
|5527
|2°
|6342
|12°
|8248
|3°
|0089
|13°
|2526
|4°
|3069
|14°
|0251
|5°
|2021
|15°
|6731
|6°
|4017
|16°
|1004
|7°
|3588
|17°
|4589
|8°
|6353
|18°
|1742
|9°
|9142
|19°
|7633
|10°
|1124
|20°
|7358
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con las llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos, indicando que hay una energía poderosa que impulsa al individuo.Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o transformación. Si en el sueño las llamas son destructivas, puede ser una advertencia sobre situaciones que amenazan el bienestar emocional o físico, sugiriendo la necesidad de enfrentar y superar desafíos.