Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4476 (Las Llamas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre

1° 4476 11° 5527 2° 6342 12° 8248 3° 0089 13° 2526 4° 3069 14° 0251 5° 2021 15° 6731 6° 4017 16° 1004 7° 3588 17° 4589 8° 6353 18° 1742 9° 9142 19° 7633 10° 1124 20° 7358

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos, indicando que hay una energía poderosa que impulsa al individuo.Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o transformación. Si en el sueño las llamas son destructivas, puede ser una advertencia sobre situaciones que amenazan el bienestar emocional o físico, sugiriendo la necesidad de enfrentar y superar desafíos.