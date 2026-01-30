En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 30 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 9980 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 30 de enero

1° 9980 11° 7053 2° 1482 12° 6741 3° 1791 13° 9263 4° 7131 14° 9878 5° 1137 15° 8151 6° 3239 16° 9639 7° 5458 17° 3850 8° 8690 18° 5009 9° 5591 19° 6740 10° 3145 20° 2533

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio, lo que sugiere que el soñador anhela experiencias más ligeras y placenteras.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y la importancia de las relaciones sociales. Este sueño invita a valorar los lazos afectivos y a buscar la compañía de seres queridos, recordando que la felicidad se encuentra en compartir momentos significativos con otros.