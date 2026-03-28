La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este viernes, 27 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 4504 (La cama). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja la necesidad de relajarse o de buscar un refugio en momentos de estrés. La cama también puede representar relaciones personales y la conexión con los demás. Además, la cama en los sueños puede indicar la búsqueda de comodidad y seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama ordenada puede reflejar paz y satisfacción en la vida personal.