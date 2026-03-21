Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este viernes, 20 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6824 (Caballo). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con caballos puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida. Un caballo en un sueño puede indicar que estás en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, impulsándote a seguir tus pasiones. Además, los caballos en los sueños pueden reflejar tus instintos y emociones. Si el caballo está tranquilo, puede sugerir equilibrio y control en tu vida. Por otro lado, un caballo agitado puede señalar conflictos internos o la necesidad de liberar tensiones.